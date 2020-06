Die Scheibe eines Autos haben Unbekannte in der Herxheimer Straße in Freinsheim zwischen Mittwoch, 17. Juni, und Donnerstag, 18. Juni, eingeschlagen – gestohlen wurde nichts. Der 75-jährige Besitzer des grauen Ford B-Max hatte sein Auto „ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt“, wie die Polizei schreibt. Im Auto befand sich allerdings nichts. Deshalb ermittelt die Polizei in Richtung Sachbeschädigung, der Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.