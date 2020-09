Zwei Diebe waren laut Polizei am Samstag gegen 16.40 Uhr in der Straße „Im Rustengut“ in Bad Dürkheim zugange. Ein Täter wartete im Fluchtfahrzeug, einer schlug die Seitenscheibe eines Autos ein und stahl aus dem Innenraum eine Handtasche. Anschließend flüchteten die Täter in einem grauen Opel. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.