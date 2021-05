Zwei Autos mit ausländischer Zulassung sind am Samstag gegen 18 Uhr in der Bruchstraße in Bad Dürkheim kontrolliert worden. Dabei kam heraus, dass der Halter beider Wagen seit 2015 in Deutschland gemeldet ist, seine Autos aber nicht umgemeldet und daher auch keine Kfz-Steuer bezahlt hat. Gegen den Mann läuft nun ein Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz.