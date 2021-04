Alte Autoreifen und Metalleimer hat ein Spaziergänger nach Angaben der Polizei am Samstag, gegen 17 Uhr, an einem Waldweg, etwa 100 Meter neben der K 31, zwischen Leistadt und Höningen gefunden. Eventuelle Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, unter Telefon 06322/9630 oder per E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de melden.