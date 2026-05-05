In Kürze soll mit dem Bau der Container für den geplanten Automatenladen in Kallstadt begonnen werden. Zu dessen Öffnungszeiten gibt es unterschiedliche Ansichten.

Seit es in Kallstadt weitgehend keine Einkaufsmöglichkeiten mehr gibt, war immer wieder der Wunsch geäußert worden, dass sich das ändert. Im Mai des vergangenen Jahres hatte der Gemeinderat beschlossen, dass auf dem Saumagenplatz Container aufgestellt werden sollen, in denen in Automaten Waren des täglichen Bedarfs angeboten werden. Die Gemeinde bezahlt Container, Automaten und sonstige Ausstattung. Ein Teil der Kosten wird durch einen Zuschuss aus dem Leader-Förderprogramm für ländliche Regionen abgedeckt.

Aus unterschiedlichen Gründen hat es gedauert, bis ein Bauantrag gestellt werden konnte, und auch die Bearbeitung und Genehmigung des Antrags zogen sich in die Länge. Jaworek rechnet damit, dass die Baugenehmigung in Kürze eingehen wird. Die Ausschreibung für den Kauf der Container sei bereits vorbereitet. Sobald der Auftrag vergeben ist, werde es wahrscheinlich noch zweieinhalb bis drei Monate dauern, bis der Laden eröffnet werden kann. „Ich gehe davon aus, dass es Ende Juli soweit ist“, zeigt sich Jaworek optimistisch.

Wohl auch einige Mini-Jobber notwendig

Mitte März wurde ein Dorf-Förderverein gegründet, der den Laden betreiben wird. „Der Verein wurde nicht wegen des Ladens gegründet“, betont der Vorsitzende Bernd Riede. Bereits seit der Dorfmoderation vor etwa vier Jahren werde angestrebt, einen Kallstadter Förderverein zu gründen. Der Verein habe zahlreiche andere Ziele – wie Förderung von Kunst, Kultur, Heimatpflege, Ortsverschönerung und Bürgerengagement.

Nach Angaben Riedes soll sich eine eigene Gruppe innerhalb des Fördervereins um den Dorfladen kümmern. Zu dem Team zählten derzeit etwa zehn Personen, Ansprechpartnerin sei Christine Stephan. Der Automatenladen soll weitgehend ohne Personal geführt werden. Die erforderlichen Arbeiten sollen möglichst ehrenamtlich erledigt werden. Doch werden Riede zufolge wohl auch einige Mini-Jobber beschäftigt. Nach Ansicht Riedes und Jaworeks können Mitglieder des Dorf-Fördervereins rund um die Uhr im Automatenladen einkaufen, für alle anderen würden die gesetzlichen Ladenöffnungszeiten gelten.

Änderung des Ladenschlussgesetzes geplant

Bei dem „Dorfladen ohne Personal in modularer Container-Bauweise“ handle es sich um „eine Verkaufsstelle im Sinne des Ladenschlussgesetzes“, teilt hingegen Jörg Heidemann, Büroleiter der Verbandsgemeindeverwaltung Freinsheim, auf Anfrage mit. Für Verkaufsstellen gelten demnach die gesetzlichen Ladenöffnungszeiten. Das bedeutet, sie müssen an Sonn- und Feiertagen sowie an allen anderen Tagen zwischen 22 und 6 Uhr geschlossen bleiben. Es seien keine Ausnahmen für Mitglieder eines Vereins oder andere Personen möglich, betont Heidemann.

Entscheidend dafür, ob es sich um eine Verkaufsstelle handelt, sei unter anderem das Warenangebot. So seien für Waren des täglichen Bedarfs, die an einem festen Standort ständig „für jedermann vorgehalten werden“ keine Ausnahmen vorgesehen. Die endgültige Entscheidung, ob es sich um eine „Verkaufsstelle“ handelt, sei allerdings erst möglich, wenn dem Fachbereich Bürgerdienste der Verbandsgemeindeverwaltung eine Betriebsbeschreibung und eine des Warensortiments vorliegen, so Heidemann.

Er verweist darauf, dass eine Änderung des rheinland-pfälzischen Ladenschlussgesetzes geplant sei. Ein entsprechender Gesetzesentwurf der Landesregierung liege vor. Laut diesem Entwurf von Anfang Dezember 2025 würden „personalunabhängige Verkaufsstellen bis zu einer Größe von 150 Quadratmetern bei vollständigem bargeldlosen Zahlungsverkehr“ nicht mehr unter die Vorgaben des Ladenöffnungsgesetzes fallen.