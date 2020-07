Bislang unbekannte Täter haben nach Angaben der Polizei am Mittwoch, 8., oder Donnerstag, 9. Juli, beide Kennzeichen eines in Freinsheim auf dem Parkplatz am Bahnhof abgestellten Opel Astra gestohlen. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.