Das Freinsheimer Opel-Autohaus Schlachter ist Geschichte. Das 1928 von Paul Schlachter gegründete Familienunternehmen hat jetzt sein Enkel Armin aufgegeben. Das Betriebsgelände in der Bahnhofstraße habe er an einen Bauträger verkauft, der auf dem 3550 Quadratmeter großen Areal ein Wohnprojekt verwirklichen will, sagte Schlachter gegenüber der RHEINPFALZ. Erste Gespräche habe es deswegen bereits mit der VG-Verwaltung gegeben.

Was den 54-Jährigen zu dem Verkauf bewogen hat und wie die berufliche Zukunft von ihm und seinen Mitarbeitern aussieht, steht in unserem ausführlichen Artikel.