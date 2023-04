Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie es sich für einen Autohausbesitzer gehört: Der jüngste Nachwuchs von Armin Schlachter, Inhaber des Opel-Autohauses in Freinsheim, wurde in einem neuen weißen Astra Kombi geboren. Vor dem Eingang des Diakonissen-Krankenhauses in Speyer.

Damit konnte niemand rechnen. 17 Stunden hat Schlachters Frau Klaudia mit dem ersten Kind, dem jetzt 17 Monate alten Samuel, im Kreißsaal in den Wehen gelegen. Doch Enya hatte es eiliger als