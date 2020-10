Am Mittwochvormittag wurde eine 43-Jährige bei einem Unfall auf der L 522 in Freinsheim verletzt. Laut Polizei war die Frau mit ihrem Ford von Freinsheim in Richtung Weisenheim am Sand unterwegs, als eine 40-Jährige mit ihrem Mercedes aus einem Feldweg nach links in Richtung Freinsheim abbiegen wollte. Die Fahrerin des Ford versuchte noch auszuweichen, kollidierte aber mit dem Mercedes und fuhr in den Graben am rechten Fahrbahnrand. Die 43-Jährige wurde am Rücken leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von 7000 Euro. Der Ford musste abgeschleppt werden.