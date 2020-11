Am Sonntagabend kontrollierte die Polizei in der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim den Fahrer eines Renault Twingo, der augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Laut Polizeibericht verweigerte er einen freiwilligen Drogenvortest. Seinen Führerschein wollte er den Beamten ebenfalls nicht aushändigen. Bei einer Durchsuchung des Mannes und seines Autos stellten diese unter anderem Cannabis und Amphetamin sicher. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen gab der 31-Jährige schließlich zu, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrer wird wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahren unter Drogeneinwirkung ermittelt.