Wie laut Polizeibericht vom Donnerstag erst jetzt bekannt wurde, hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer bereits Freitag, 10. Februar, zwischen 17 und 18.30 Uhr in der Dr.-Welte-Straße in Weisenheim am Sand einen Mercedes Vito beschädigt. Der Täter demolierte demnach vermutlich im Vorbeifahren den linken Außenspiegel und flüchtete anschließend. Den Schaden beziffern die Beamten auf 200 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise auf den Unfallverursacher unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.