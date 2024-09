Ein 73-jähriger Autofahrer verursachte nach Angaben der Polizei am Freitag auf der B271, an der Einmündung auf die Kreisstraße 1, einen Unfall, bei dem der 17 Jahre alte Fahrer eines Leichtkraftrades verletzt wurde. Der Autofahrer sei von der K1 rechts auf die B271 abgebogen. Dabei habe er dem Kraftrad, das von Grünstadt kommend in Richtung Herxheim gefahren ist, die Vorfahrt genommen. Wie die Polizei weiter berichtet, habe der Zweiradfahrer gebremst, dabei die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei seitlich mit dem Heck des Pkw kollidiert. Dadurch sei der 17-Jährige gestürzt, habe sich das Handgelenk gebrochen und Schürfwunden zugezogen. Das Leichtkraftrad und das Auto seien nicht mehr fahrbereit gewesen. Den Sachschaden gibt die Polizei mit etwa 6000 Euro an. rhp