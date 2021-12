In der Von-Wieser-Straße in Friedelsheim haben Unbekannte laut Polizei zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 7.30 Uhr, einen grauen BMW M3 gestohlen, der auf der Straße geparkt war. Den Schaden schätzen die Beamten wird auf 23.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim telefonisch unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.