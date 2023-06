In Höhe der VR-Bank-Filiale in der Weinstraße in Kallstadt ist nach Angaben der Feuerwehr am Freitag gegen 14.30 Uhr ein Auto plötzlich in Brand geraten. Der Fahrer habe den Wagen dort am Straßenrand abgestellt, aufmerksamen Passanten sei es gelungen, das Feuer mit Hilfe eines Pulverlöschers fast zu löschen. Die Einsatzkräfte der Wehren aus Kallstadt und Freinsheim, die mit vier Fahrzeugen und 20 Leuten anrückten, löschten schließlich die letzten Glutnester und überprüften mit einer Wärmebildkamera, dass die Gefahr ganz sicher gebannt war. „Verletzt wurde niemand, die Höhe des Schadens ist unbekannt“, berichtet Feuerwehr-Sprecher Bodo Wenngatz. Durch den Einsatz sei der Verkehr kurzzeitig beeinträchtigt worden, gegen 15.15 Uhr war er vorüber.