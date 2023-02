Als Ursache für den Brand im Motorraum eines Autos am Dienstag in der Sonnenwendstraße vermutet die Polizei Selbstentzündung durch einen technischen Defekt. Der 39-jährige Fahrer des Chevrolets hatte gegen 8.30 Uhr während der Fahrt Rauch bemerkt. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Am Auto entstand laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden, verletzt wurde niemand.