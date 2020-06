Den VW Golf eines 82-Jährigen haben Unbekannte in der Alleestraße in Freinsheim am Wochenende, 20. bis 22. Juni, beschädigt. Laut Polizei haben sie die komplette rechte Fahrzeugseite mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Der Schaden wird mit 3000 Euro beziffert. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.