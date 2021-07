Einen Schaden von rund 1000 Euro hat ein Unbekannter laut Polizei verursacht, der am Montag zwischen 13.30 und 17.30 Uhr einen in der Zeppelinstraße in Bad Dürkheim abgestellten Fiat zerkratzt hat. Das Auto wurde im Bereich der Motorhaube und des Kotflügels beschädigt. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei unter Teleofn 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.