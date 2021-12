Wohl beim Ausparken eines anderen Fahrzeugs ist am Montagmittag, zwischen 13 Uhr und 13.45 Uhr, ein Auto auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Bruchstraße beschädigt worden. Die Polizei teilt mit, dass sich der Eigentümer aus Wachenheim dabei gerade beim Einkaufen befand. Den Sachschaden an dem schwarzen BMW-Cabriolet beziffern die Beamten auf rund 800 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.