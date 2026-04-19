Ein Auto ist auf der L517 bei Bad Dürkheim am Samstag kurz vor 12 Uhr mit einem Pferd zusammengestoßen.

Das Pferd einer 42-Jährigen aus Altrip hatte sich laut Polizei bei einem Spaziergang mit vier weiteren Pferden losgerissen. Die Tiere galoppierten aus Richtung Forstberg in Richtung L517 und überquerten die Straße. Dabei stieß eines der Pferde mit dem Nissan einer 75-Jährigen aus Ludwigshafen zusammen, die aus Richtung Bad Dürkheim auf der L517 fuhr. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Das Pferd verletzte sich nach Polizeiangaben leicht am Hinterlauf. Die fünf Tiere rannten weiter in Richtung Erpolzheim. Einsatzkräfte der Polizei Bad Dürkheim sowie die Halter der Pferde fingen sie schließlich ein.

Der Schaden am Nissan lag bei etwa 10.000 Euro. Verkehrseinschränkungen gab es nicht. Möglicherweise haben die Tiere auf ihrem Weg Flurschäden verursacht. Meldungen darüber nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim entgegen.