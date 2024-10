Ein Auto hat in Freinsheim eine Pferdekutsche auf der Straße geschnitten. Die Tiere stürzten und verletzten sich.

Am Freitagnachmittag, 11.Oktober, gegen 17:20 Uhr, wurden zwei Pferde durch einen Verkehrsunfall in Freinsheim verletzt. Laut Polizeimitteiliung fuhr eine mit zwei Tieren bespannte Kutsche den Riedweg, als ein Auto das Gespann in Höhe der Einmündung zur Gewerbestraße überholte. Nach dem Überholvorgang schnitt der Pkw die Kutsche derart, dass beide Pferde zu Fall kamen und Schürfwunden davontrugen. Ob es auch zu einem Kontakt zwischen dem Auto und den Tieren kam, ist laut Ermittlungen bislang noch unklar. Der Pkw, bei dem es sich nach ersten Ermittlungen um einen schwarzen Mini Cooper handeln könnte, flüchtete vom Unfallort.

Zeugenhinweise zum Unfallhergang oder dem unfallbeteiligten Pkw werden von der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegengenommen.