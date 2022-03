Bei einem Unfall in der Bruchstraße in Ellerstadt ist laut Polizei am Montag gegen 9.30 Uhr ein Sachschaden von rund 17.000 Euro entstanden.

Ein 87-jähriger Mann war mit seinem Mercedes von der L527 kommend in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er mit seinem Auto mit der vorderen linken Fahrzeugseite gegen einen auf der anderen Straßenseite abstellten Anhänger fuhr. Der Hänger wurde in den angrenzenden Zaun eines Wohnhauses geschoben. Laut Polizei wurden Zaun, Anhänger und Pkw stark beschädigt.

Zeugen gesucht

Unfallursache soll dem Polizeibericht zufolge „eine körperliche Beeinträchtigung“ des Seniors gewesen sein. Da er sich zunächst vom Ort des Geschehens entfernte, wird gegen ihn nicht nur wegen Straßenverkehrsgefährdung, sondern auch wegen Unfallflucht ermittelt.

Zeugen des Unfalls oder die zum genannten Zeitpunkt einen auffällig fahrenden silberfarbenen Mercedes GLA gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.