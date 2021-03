Ein unbekannter Täter hat laut Polizei in der Zeit von Donnerstag, 19 Uhr, bis Samstag, 9.30 Uhr, ein auf dem Kundenparkplatz der Winzergenossenschaft Vier Jahreszeiten in Bad Dürkheim abgestelltes Auto beschädigt. Der Täter hat mit dem Fuß gegen den Wagen getreten, dabei entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 6322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.