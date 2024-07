Am Samstagmittag hat ein unbekannter Autofahrer auf der L454 zwischen Birkenheide und Weisenheim am Sand einen Unfall verursacht und ist dann vom Unfallort geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die Person gegen 14:20 Uhr aus Richtung Weisenheim am Sand kommend in Fahrtrichtung Birkenheide, wo es aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Eine entgegenkommende 41-jährige Fahrerin eines schwarzen Landrovers musste nach rechts ausweichen und fuhr in den Graben. Die Fahrerin und ihr elfjähriger Sohn blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06322 9630 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.