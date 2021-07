Ein blauer VW Golf ist am Montag zwischen 9 und 11 Uhr im Dürkheimer Ortsteil Hardenburg zerkratzt worden. Laut Polizei war das Auto ordnungsgemäß in der Straße „In den Hammerwiesen“ am Fahrbahnrand geparkt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06322 963-0, oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.