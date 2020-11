Im Limburgweg 10 wurde am Samstag, 31. Oktober, zwischen 10.20 und 11.00 Uhr, ein VW-Passat beschädigt, wie die Polizei mitteilt. Ein unbekannter Autofahrer habe den geparkten Passat an der vorderen linken Stoßstange und am Radkasten beschädigt. Der Sachschaden betrage etwa 1000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Telefon 06322 9630 oder E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden. rhp