Während der Fahrt hat ein Auto am Dienstagmorgen in der Sonnenwendstraße in Bad Dürkheim Feuer gefangen. Karlheinz Bayer, Chef der Dürkheimer Feuerwehr, sagte auf Nachfrage, das Feuer sei im Motorraum des Autos entstanden. Die Wehr habe verhindert, dass sich das Feuer auf andere Fahrzeugteile ausbreitet. Das Auto sei natürlich dennoch zerstört.