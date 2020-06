Vermutlich beim Rangieren ist ein Unbekannter am Mittwoch, 17. Juni, zwischen 14 und 16 Uhr gegen die Hauswand eines Mehrfamilienhauses in der Freinsheimer Goethestraße gefahren. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er davon – an der Hauswand fand die Polizei einen Teil eines Scheinwerfers. Laut Polizei informierte eine Mieterin die 64-jährige Eigentümerin des Hauses. – ein Schaden von etwa 500 Euro entstand. Wer etwas gesehen hat, soll sich bei der Polizei Bad Dürkheim unter 06322 9630 melden oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.