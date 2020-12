Am Montag gegen 16 Uhr ist ein 25-jähriger Fußgänger am Amtsplatz in Bad Dürkheim laut Polizei Opfer eines rücksichtslosen Autofahrers geworden. Der Passant überquerte demnach bei grüner Ampel die Fahrbahn, als der Täter mit seinem Auto von der Weinstraße Süd aus Richtung Innenstadt kommend nach rechts in Richtung Amtsplatz einbog und dabei den jungen Mann streifte. Dieser stürzte dadurch, der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub.

Der Rettungsdienst brachte den verletzten Fußgänger in ein Krankenhaus, wo die Ärzte eine Fraktur des Knies sowie einen Bänderriss feststellten. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.