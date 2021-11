Auf dem Parkplatz der Valentin-Ostertag-Schule in der Eduard-Jost-Straße wurde nach Angaben der Polizei am Freitag, 26. November, zwischen 17 und 18.30 Uhr, ein Renault Twingo beschädigt. Ein Autofahrer sei vermutlich mit der Anhängerkupplung seines Fahrzeugs gegen den Renault gefahren und dann verschwundene. An dem Renault sei ein Schaden von etwa 850 Euro entstanden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322 9630 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.