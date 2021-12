Vermutlich beim Vorbeifahren hat ein Unbekannter ein im Westring abgestelltes Auto beschädigt und sich dann davongemacht, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Laut Polizei ereignete sich die Unfallflucht zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montagmorgen, 8 Uhr. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.