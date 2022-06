Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 8:05 und 8:15 einen auf einem Parkplatz in der Beethovenstraße in Bad Dürkheim abgestellten VW Multivan beschädigt und ist ungeachtet des Schadens davon gefahren. Das hat die Polizei mitgeteilt, die vermutet, dass es beim Aus- oder Einparken zum Zusammenstoß kam.

Zeugen gesucht

Es entstand ein Schaden von rund 300 Euro. Es gibt bislang noch keine Hinweise, wer der Unfallverursacher sein könnte. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.