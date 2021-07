Ein Unbekannter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag Unfallflucht begangen. Wie die Polizei mitteilte, war der VW Golf in der Kirchenstraße, Höhe Hausnummer 33, gegen 22.45 Uhr abgestellt worden. Als sein Halter am Morgen gegen 7 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass der Wagen offensichtlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug gestreift und am Außenspiegel beschädigt worden war. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06322 9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.