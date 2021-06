Am Montag hat ein bisher Unbekannter auf dem Aldi Parkplatz in der Bruchstraße ein Auto angefahren und sich danach aus dem Staub gemacht. Laut Polizei stellte die 62-jährige Geschädigte ihren grauen Mercedes E220 mit Dürkheimer Kennzeichen gegen 11.15 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Einkaufsmarkt ab. Nach dem Einkauf musste sie zuhause feststellen, dass ihr Auto an der rechen Seite der Heckstoßstange beschädigt worden war. Aufgrund des Schadensbildes dürfte es sich bei dem Verursacher um einen Pkw handeln, der beim Ausparken gegen den Wagen der Mercedesfahrerin fuhr. Wer hat Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322-9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.