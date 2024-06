Der Pkw eines 45-jährigen Bad Dürkheimers ist am Mittwochmittag auf dem Schotterparkplatz gegenüber des Bad Dürkheimer Krankenhauses beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann das Auto um 14 Uhr geparkt. Nach seiner Rückkehr zum Wagen um 16 Uhr bemerkte er einen Schaden an der hinteren Stoßstange. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte sich offenbar vom Unfallort entfernt, ohne seinen notwendigen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise erbittet die Polizei telefonisch unter 06322 9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.