Ein 43-Jähriger hat am Samstag mit seinem Auto die Verfolgung eines Volvo aufgenommen. Der Fahrer des Volvo hatte zuvor gegen 13.10 Uhr den Pkw des 43-Jährigen in der Weinstraße in Herxheim am Berg angerempelt. Der Geschädigte verständigte außerdem die Polizei. In Leistadt konnte der 43-Jährige den Volvo stoppen, in dem ein 88 Jahre alter Mann am Steuer saß. An beiden Fahrzeugen waren laut Polizei die Außenspiegel beschädigt worden. Bei der Prüfung der Fahrtüchtigkeit konnten bei dem Volvo-Fahrer „erhebliche körperliche Mängel“ festgestellt werden. Daher wurde dem 88-Jährigen die Weiterfahrt untersagt. Den Fahrer erwartet eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht und eine Überprüfung durch die Fahrerlaubnisbehörde.