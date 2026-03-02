Ein Auto hat am Freitagmittag in Herxheim am Berg beim Abbiegen ein Motorrad übersehen und dabei zwei Personen verletzt. Nach Angaben der Polizei wollte der Fahrer eines Audi A4 von der Straße Im Eulengeschrei nach links in die Raiffeisenstraße einbiegen. Dabei übersah er eine vorfahrtberechtigte Motorradfahrerin, die von rechts kam. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, wodurch die Motorradfahrerin und ihr Mitfahrer stürzten und leicht verletzt wurden. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr. Während der Audi nur leicht beschädigt wurde, war das Motorrad der Marke Piaggio nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 7.000 Euro.