Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sie war keine, die wegsah: Drei Jahre lang leistete Elsbeth Kasser (1910-1992), eine Pfarrerstochter aus der Schweiz, von Dezember 1940 an als Rotkreuzschwester im Internierungslager Gurs am Fuße der Pyrenäen humanitäre Hilfe, lebte selbst in einer Baracke, verteilte Lebensmittel an Kinder und versuchte, die unsäglichen Lebensbedingungen der Menschen im Lager zu lindern. Und sie sammelte die Zeugnisse des Schreckens, die nun der „Förderkreis ehemalige Synagoge“ an den kommenden beiden Wochenende in Weisenheim am Berg präsentiert.

Konzipiert wurde die Ausstellung schon 2015 vom befreundeten Synagogen-Verein in Deidesheim, wo sie dann auch noch einmal im vergangenen Jahr zu sehen war. Der Vereinsvorsitzende