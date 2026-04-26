Die Ausstellung „Was ich anhatte“ behandelt anonymisiert Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt. Sie wird am Mittwoch, 6. Mai, im Bad Dürkheimer Stadtmuseum eröffnet.

Die Wanderausstellung von Kuratorin und Dokumentarfilmerin Beatrix Wilmes macht die Erfahrungen von zwölf Frauen und Mädchen mit sexualisierter Gewalt öffentlich. Dargestellt wird das durch die Kleidung, die die Opfer während der Tat getragen haben. Die jüngste Betroffene war sechs Jahre alt, die älteste über 80. „Es ist ein aufrüttelndes und gleichzeitig berührendes Projekt, das sensibilisieren und mobilisieren soll. Die Kleidung einer Frau, und sei es der knappste Minirock, kann niemals eine Rechtfertigung für sexualisierte Gewalt sein. Diese Schuldzuweisung an ein Opfer ist unerträglich. Darauf wollen wir aufmerksam machen“, erklärt die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, Christina Koterba-Göbel, einer Mitteilung der Kreisverwaltung zufolge.

Aufräumen mit Vorurteilen

Johanna Born, Leiterin des Bad Dürkheimer Frauenhauses Lila Villa, ergänzt: „Die Ausstellung gibt von sexualisierter Gewalt betroffenen Frauen eine Stimme. Sie macht anderen Betroffenen Mut sich zu öffnen und auf Hilfsangebote zurückzugreifen. Außerdem räumt die Ausstellung mit Vorurteilen auf, die unterstellen, dass von sexualisierter Gewalt betroffene Frauen eine Mitschuld tragen. Sie zeigt die Fakten: Jede Frau kann betroffen sein. 80 Prozent der Taten finden im sozialen Umfeld statt. Es geht den Tätern nicht um Sexualität, sondern um Macht und Kontrolle.“

Die Ausstellung ist eine Kooperation der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises, des Stadtmuseums, des Frauenbeirats und des Vereins Frauenhaus Lila Villa. Sie wird finanziell unterstützt durch die Stiftung des Landkreises und die Sparkasse Rhein-Haardt. Die Schirmherrschaft haben Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld und Bad Dürkheims Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (beide CDU) übernommen. Der Eintritt zur Ausstellung während der regulären Öffnungszeiten des Stadtmuseums ist frei.