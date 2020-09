„Stadt, Land, Kunst“ heißt eine Ausstellung, die die „Art Gallery“ am Dürkheimer Stadtplatz bis Freitag, 30. Oktober, zeigt. Zu sehen sind Arbeiten des Berliner Malers Oliver Reiland, der am Eröffnungsabend, am Donnerstag, 1. Oktober, anwesend sein wird. Oliver Reymond Reiland lebt in Berlin und fängt mit seinen Stadtansichten den steten Wandel der Metropole ein. Aufgewachsen ist er im Prenzlauer Berg der 1980er-Jahre. Das Viertel war damals geprägt von alten Häuserschluchten und Brachen, auf denen einmal Häuser gestanden hatte. Daraus resultierend sieht er die fortschreitenden Veränderungen im Stadtbild.

Einblicke oder auch Durchblicke in die Höfe hinein, das Spiel von Licht und Schatten – all das lässt auf seinen Bildern die Fassaden lebendig erscheinen. Reilands Werke geben das wieder, was man in Städten sehen kann: Verfall und Wiederaufbau, Umgestaltung und Fortschritt, heißt es in der Ankündigung der Galerie.

Der Künstler sei gefesselt davon, diese Veränderungen festzuhalten. So entstanden in seinem Atelier im alten Berliner Funkhaus von 2004 bis 2020 Momentaufnahmen dieser urbanen Metamorphose.

Werke der Galeristen Guenter Hornung, Guenter und Isolde Hesse komplettieren die Ausstellung in der „Art Gallery“, die donnerstags und freitags von 14 bis 18.30 Uhr und samstags von 11 bis 16 Uhr geöffnet ist. Weitere Termine sind nach Vereinbarung unter Telefon 06322 605418 möglich. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wird es keine Vernissage geben, dennoch steht Reiland am Eröffnungsabend für persönliche Gespräche zur Verfügung.