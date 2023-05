Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie sich eigene und überlieferte Wege in der Kunst miteinander verbinden lassen, das ist ab kommendem Samstag in der ehemaligen Synagoge von Weisenheim am Berg zu sehen. „Experimentelle Tradition“ heißt die Ausstellung, ausgerichtet vom Förderkreis Ehemalige Synagoge in Zusammenarbeit mit der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau.

Eine sichtliche Freude am Experimentieren ist den Arbeiten gemeinsam, die die drei Studierenden bei Tina Stolt, Professorin für Bildnerische Praxis, vorstellen. Wenn etwa traditionelle