Die Organisatorinnen der Ausstellung „Was ich anhatte“ wollen Jugendliche für sexualisierte Gewalt sensibilisieren. Dafür begleiteten sie insgesamt 14 Schulklassen.

„Ich sehe euch als Multiplikatoren“, betonte Johanna Born. Sie sehe weder die Jungen als potenzielle Täter noch die Mädchen als potenzielle Opfer, betonte die Leiterin des Frauenhauses Lila Villa und der Fachberatungsstelle. Die Schülerinnen und Schüler sollen Betroffene ermutigen, Hilfe zu suchen, sie sollen selbst hinschauen, Hinweise ernst nehmen und helfen können. Born führte die Jugendlichen in dem gut 75-minütigen Vorbereitungsprogramm an das Thema heran und gab wichtige Hinweise.

Am letzten Tag besuchte eine neunte Klasse des Bad Dürkheimer Werner-Heisenberg-Gymnasiums mit ihrem Lehrer Daniel Becker die Ausstellung, die eine Kooperation der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises, des Stadtmuseums, des Frauenbeirats und des Vereins Frauenhaus Lila Villa ist. Die Wanderausstellung von Kuratorin und Dokumentarfilmerin Beatrix Wilmes macht die Erfahrungen von zwölf Frauen und Mädchen mit sexualisierter Gewalt öffentlich.

Kleidungsstücke von Frauen, die sexualisierte Gewalt erlitten haben, sind im Rahmen der Ausstellung »Was ich anhatte..« zu sehen. Foto: picture alliance/dpa

Manche Schülerinnen und Schüler wussten schon viel über das Thema, andere weniger. „Wir haben das in Sozialkunde vorbereitet“, erklärte Becker. „Aber nicht zu tiefgreifend, denn ich wollte diesem Tag nicht vorgreifen.“ Das Kollegium war sich schnell einig gewesen, als die Stufenleitung den Vorschlag des Ausstellungsbesuchs machte, dass die neunten Klassen dieses Angebot annehmen sollen. „Ich finde das Thema für diese Altersgruppe wichtig“, betonte er. „Manche ahnen vielleicht gar nicht, wie wichtig es werden kann.“

Es geht immer um Macht und Kontrolle

Auf die Frage nach Formen sexualisierter Gewalt nannten die Schüler bekannte Begriffe wie Catcalling, Deepfakes, Nudes leaken, Cyber-Grooming und Blackmailing. Borns Frage, ob die Jungen schon mal Catcalling erlebt hätten, sorgte für Schmunzeln. Alle waren sich einig, dass es ein Problem ist, das nur Frauen und Mädchen betrifft. Wenn die Schüler Begriffe nicht erklären konnten, half Born nach. Letztendlich gehe es bei sexualisierter Gewalt immer um Macht und Kontrolle, betonte sie.

Born räumte auch mit Vergewaltigungsmythen auf. Auch hier wussten viele schon, dass die Täter häufig aus dem sozialen Umfeld stammen, nicht immer aus bestimmten Gruppen kommen. Bei der Behauptung „Täter sind Monster oder Psychopathen“ gingen die Ansichten der Expertin und der Jugendlichen allerdings auseinander. Allerdings lag das wohl eher in der Definition der Begriffe. Denn sicherlich hat die Schülerin recht, die sagte: „Ja, es sind Monster, denn wie kann man jemandem so etwas antun?“ Born erklärte, dass man es den Tätern nicht vorher ansieht, sie nicht als psychisch krank eingestuft werden und sie oft charmant und nett wirken.

Auch beim Thema K.-o.-Tropfen wussten viele schon, dass es helfe, sein Getränk mit einem Deckel zu verschließen oder auf die Tanzfläche mitzunehmen. Teststreifen decken aber nicht die ganze Bandbreite möglicher Substanzen ab, warnte Born. Das wirksamste Mittel sei immer noch, mit Freunden oder Freundinnen zusammen zu kommen und mit ihnen gemeinsam auch wieder zu gehen, waren sich alle einig.

Ausstellung, die unter die Haut geht

Das meiste Wissen zum Thema stammt aus dem Internet. „Auf Social Media lernt man viel dazu, viele teilen ihre Story dort“, erklärte Maja. „Sowas wird oft unter den Teppich gekehrt oder verharmlost, deswegen ist es wichtig, dass es auch hier in Bad Dürkheim gezeigt wird“, meinte die 15-Jährige und ergänzte: „Damit auch jüngere Jungs lernen, dass es bei den Frauen auch innen drin etwas zerstört.“

Vor allem Jungs würden das Thema oft verharmlosen. „Toxische Männer bekommen viel Reichweite.“ Doch auch die Jungs ihrer Klasse zeigten sich nach dem Lesen der ausgestellten Geschichten schockiert und betroffen. „Ich würde alles tun, was ich könnte, um einer betroffenen Person zu helfen“, sagte Maja.

Martelna erzählte ebenfalls von entsprechenden Inhalten in den sozialen Medien und Männern mit falschen Ansichten in ihrem Umfeld. Sie versuche, mit Erklärungen deren Blickwinkel zu ändern. „Es ist schwer auszuhalten, was denen passiert ist“, sagt sie über den Inhalt der Ausstellung. Viele andere zeigten sich ebenfalls berührt und beeindruckt, dass die Frauen es geschafft haben, über das Erlebte zu sprechen.

Born schloss die Veranstaltung mit einem Appell: „Wir möchten dahin kommen, dass Frauen vor solchen Situationen nicht beschützt werden müssen, sondern dass sie grundsätzlich respektvoll behandelt werden.“

„Noch zählen wir“, konnte eine Mitarbeiterin des Stadtmuseums keine konkreten Zahlen nennen. Aber nicht nur die 14 Schulklassen des WHG, der IGS Deidesheim-Wachenheim und der BBS in Bad Dürkheim haben sie gesehen, es seien auch viele Besucher explizit wegen dieser Ausstellung ins Stadtmuseum gekommen.