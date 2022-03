Dass die Stadtverwaltung beim Einkauf von Waren die Aspekte ökologisch, regional und fair stärker berücksichtigen soll, wurde bereits 2019 beschlossen. Ein Leitfaden gibt nun eine Orientierungshilfe, wie das genau aussehen könnte.

„Umweltverträgliche Produkte und Leistungen mit möglichst geringen Transportwegen und unter fairen Herstellungsbedingungen zu beschaffen, bedeutet Energie und Ressourcen sparsam zu nutzen“, heißt es in dem Leitfaden, den der geschäftsführende Beamte Lars Pletscher im Haupt- und Finanzausschuss vorstellte. Mit ihrer Einkaufsmacht von jährlich mehreren hundert Millionen Euro übten öffentliche Auftraggeber einen großen Einfluss auf Hersteller und Anbieter aus. „Die öffentliche Hand steht in einer besonderen Verantwortung“, unterstrich Pletscher. Seit einem Ratsbeschluss gegen ausbeuterische Kinderarbeit aus dem Jahr 2006, spätestens aber seit Bad Dürkheim im Jahr 2014 Fairtrade-Stadt wurde, spielen Nachhaltigkeits-Aspekte bei der Beschaffung der Dürkheimer Stadtverwaltung eine größere Rolle.

Vergaberecht setzt Grenzen

Allerdings setze das Vergaberecht dem auch Grenzen, sagte Pletscher. Denn Aufträge müssten an den „wirtschaftlichsten Bieter“ vergeben werden. Dies bedeute aber nicht zwingend, dass dies der günstigste Anbieter sein muss, sondern derjenige mit dem besten „Preis-Leistungs-Verhältnis“, wie Pletscher erklärte. In der Ausschreibung könnten Vorgaben gemacht und dabei beispielsweise das Vorhandensein bestimmter Gütesiegel wie Blauer Engel, FSC-Label oder Fairtrade-Siegel gefordert werden. Davon will die Stadt nun stärker Gebrauch machen.

Thomas Giel (Grüne), zugleich Vorsitzender des Klimabeirats. lobte den Leitfaden als „großen Schritt in die richtige Richtung“. Walter Schubert (FDP) wünschte sich bei der Vergabe von Aufträgen mehr Nachvollziehbarkeit in der Frage, wer der wirtschaftlichste Anbieter sei. spk