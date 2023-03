Am Freitagabend hat die Dürkheimer Polizei eine Frau aus dem Verkehr gezogen, die unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Die Ludwigshafenerin war laut Polizei in einem „psychischen Ausnahmezustand“ und wurde in eine psychiatrische Anstalt gebracht. Aufgefallen war die Frau einer Zeugin gegen 20.24 Uhr. Nach ihren Angaben war die Ludwigshafenerin in Schlangenlinien unterwegs gewesen und hatte mehrmals die Mittellinie überfahren. Außerdem soll sie eine Fußgängertreppe am Kreisverkehr in der Bruchstraße heruntergefahren sein. Die Polizei fand die Frau schließlich auf dem Gelände einer Tankstelle in der Weinstraße Nord. Dort hatte die 32-Jährige ihre Fahrt bei laufendem Motor unterbrochen. Laut Polizei schrie sie und beleidigte die Beamten. Die Beamten hätten sie dann „unter Anwendung unmittelbaren Zwangs aus dem Fahrzeug gezogen“. Die 32-Jährige erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Verkehrsunfallflucht und Beleidigung.