Für den Bebauungsplan Ludwigshain III braucht Weisenheim am Sand Ausgleichsflächen. Nach zähen Gesprächen fällt der Preis, doch der Ärger im Rat bleibt.

Eine Verringerung der Kosten von 75.000 Euro auf 40.000 Euro und die Gewissheit, dass die Planung einer Kompensationsmaßnahme an ein Büro vergeben werden muss: Das ist das Fazit eines Gesprächs von Weisenheim am Sand mit der Unteren Naturschutzbehörde beim Kreis im März.

Doch warum hatte die Gemeinde das Gespräch mit der Behörde gesucht? Weisenheim am Sand benötigt Ausgleichsflächen, unter anderem für den Bebauungsplan Ludwigshain III, auf dem Römerhaus ein Altenwohnheim bauen will. Die Flächen müssen, um als Kompensation zu gelten, angelegt werden: Streuobstflächen werden höher bewertet als Ackerbauflächen.

Erste Planung: 75.000 Euro

Rund 2,5 Hektar sind im Bereich Eyersheimer Hof/Eyersheimer Mühle als Ausgleichsfläche sowie für ein Ökokonto vorgesehen. Im Dezember hatte dem Rat ein Angebot über 75.000 Euro für die Planung vorgelegen. Die Ratsmitglieder votierten für eine Verschiebung der Abstimmung und baten um ein Gespräch mit der Verwaltungsbehörde über günstigere Möglichkeiten: Gerne auch mit Eigenleistung aus der Bürgerschaft.

Beigeordneter Thorsten Langenwalter (FDP) skizzierte in der jüngsten Ratssitzung das weitere Vorgehen: Die Planung durch ein Büro sei unumgänglich, bei der Anlage der Flächen sei Eigenleistung möglich. In Zukunft könnte es unter bestimmten Voraussetzungen möglich sein, Ausgleichsflächen in Eigenregie zu planen und anzulegen.

Arno Krauß: „Schildbürgerstreich“

Der Rat begrüßte die Verringerung der Kosten um gut 35.000 Euro, weil ein weiteres Büro auf Dringen der Ortsgemeinde ein neues Angebot präsentierte. „Jedoch“, machte Arno Krauß (FWG) seinem Ärger Luft, „investieren wir die 30.0000 Euro für nichts und wieder nichts.“ Bei diesem „Schildbürgerstreich“ werde die Gemeinde gezwungen, Geld rauszuwerfen, obwohl Expertise im Ort vorhanden sei, die Flächen selbst zu planen. Bei der Abstimmung enthielt er sich aus Protest gegenüber der Verwaltungsbehörde.

Michael Rauch (SPD), der beim Gespräch mit der Kreisverwaltung dabei war, äußerte Verständnis für Krauß, votierte aber für die Vergabe: „Wir haben als Verhandlungsteam das Maximale rausgeholt. Mir wäre eine günstigere Lösung auch lieber, bei diesem Gebiet sind wir aber im Zugzwang.“