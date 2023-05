Kühlmittel, das aus einem Kühlschrank ausgetreten war, hat am Donnerstagabend einen Feuerwehreinsatz im Bad Dürkheimer Jugend- und Kinderbüro (JuKiB) ausgelöst. Verletzt wurde niemand, der defekte Kühlschrank wurde anschließend entsorgt. Wie Bad Dürkheims Wehrleiter Karlheinz Bayer am Freitag auf Nachfrage berichtete, hatten Betreuer und Jugendliche am Donnerstagabend im Jukib einen Kühlschrank abtauen wollen. Dabei war gasförmiges Kühlmittel ausgetreten. Aus Vorsicht hatten die Anwesenden die Feuerwehr gegen 18.30 Uhr alarmiert, die zur besseren Verflüchtigung des Gases die Räume des JuKiB quer lüftete. Messungen ergaben keine auffälligen Werte. Notfallmediziner begutachteten anschließend die am Vorfall Beteiligten Betreuer und Jugendlichen, die alle unverletzt den Heimweg antreten konnten. „Es war keine weitere ärztliche Versorgung nötig“, so Bayer. Der Wehrleiter erklärte weiter, dass das sich verflüchtigende, komprimierte Kühlmittel nicht stark gesundheitsgefährdend gewesen sei, da der Kühlschrank neueren Datums war. Bei älteren Fabrikaten könne der Austritt von Kühlmitteln schwerwiegendere Folgen haben.