In dem Fall der an einer Landstraße ausgesetzten Hunde fordert die Tierschutzorganisation die Bestrafung des Täters – und setzt eine Belohnung aus.

Im Fall der bei Freinsheim mutmaßlich ausgesetzten jungen Hunde hat die Tierschutzorganisation Peta eine Belohnung von 1000 Euro ausgesetzt für Hinweise, „die zur rechtskräftigen Verurteilung der tatverantwortlichen Person oder Personen führen“. In der Nacht zu Pfingstmontag hatte ein Landwirt mehrere junge Chihuahua-Mischlinge an der Landstraße zwischen Erpolzheim und Freinsheim gefunden. Die Polizei rettete fünf Tiere, Tierschützer entdeckten am Montagmittag einen verendeten jungen Hund sowie ein weiteres Tier unweit der Fundstelle. Das zweite Tier starb beim Tierarzt. Mindestens ein Vierbeiner gilt weiterhin als vermisst.

„Muss bestraft werden“

„Wir möchten helfen aufzuklären, wer die Hunde einfach zurückgelassen und damit ihren qualvollen Tod in Kauf genommen hat. Dieses Verhalten hat den Hunden nicht nur körperlich geschadet, sondern sie sicherlich auch schwer traumatisiert“, so Jana Hoger, Tierpsychologin und Fachreferentin für Tierische Mitbewohner bei Peta. „Die haltende Person hätte genug Verantwortungsbewusstsein zeigen und stattdessen ein Tierheim um Hilfe bitten müssen. Die Vierbeiner einfach sich selbst überlassen, ist tierschutzwidrig und muss bestraft werden.“

Die Kriminalpolizei Neustadt hat Ermittlungen wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Die Beamten nehmen unter Telefon 06321 8540 ebenso Hinweise entgegen wie Peta unter 0711 8605910 oder per E-Mail.