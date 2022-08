Keine drei Wochen dauert es noch bis zum Beginn des Wurstmarkts 2022 in Bad Dürkheim. Die Vorfreude ist groß, Schausteller, Schubkärchler und Besucher können es kaum erwarten. Ausgerechnet in dieser Zeit der Vorfreude zeigt die Wurstmarkt-Uhr am Kreisverkehr am Wurstmarktplatz plötzlich keinen Countdown mehr an. Die Stadtwerke, die die Uhr betreiben, konnten am Dienstagvormittag noch nicht sagen, woran es liegt. Es würden aber sobald wie möglich Techniker losgeschickt, um das Problem zu lösen, wie eine Sprecherin der Stadtwerke erklärt. Normalerweise zeigt die Uhr an, wie lange es noch dauert, bis der nächste Wurstmarkt beginnt. Hinter der abgeschalteten Uhr verstecke sich aber keine heimliche Botschaft, wie Stadtsprecherin Sonja Kowol erklärt. Es bestehe kein Grund zur Sorge: „Der Wurstmarkt findet wie geplant statt. Die Vorbereitungen laufen“, sagt sie. Auch habe es ihres Wissens nach keine Umstellungen oder ähnliches im Hintergrund gegeben, die zu dem Ausfall geführt haben könnten. „Vermutlich ist der Grund einfach nur ein technischer Defekt“, sagt Kowol.