Beim Tankvorgang ausgelaufenes Betriebsmittel an der Jet-Tankstelle in Bad Dürkheim hat zu einem Feuerwehreinsatz am Mittwochmittag geführt. Wie Markus Lang, stellvertretender Leiter der Bad Dürkheimer Feuerwehr, auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, ging der Alarm um 12.22 Uhr ein. Ihm zufolge ging es vorrangig darum, dass sich die kleine Menge Betriebsmittel, die ausgelaufen war, nicht in der „sensiblen Örtlichkeit“ selbst entzündete. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und acht Personen im Einsatz war, streute die Betriebsmittel ab und sammelte sie anschließend ein. Die Tankstelle war kurzzeitig voll gesperrt, bis zum Abtransport des defekten Pkw dann halbseitig.