Der Ergebnishaushalt steht im Plus, die Hebesätze bleiben. Doch ohne Landesmittel sähe es anders aus. Ratsmitglieder monieren: „Wir leben von der Substanz.“

Weil die Ergebnishaushalte in Weisenheim am Sand sowohl 2026 (Überschuss 409.000 Euro) als auch 2027 (Überschuss: 612.000 Euro) ausgeglichen sein werden, können die Hebesätze der Ortsgemeinde unverändert bestehen bleiben. Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt weiterhin 380 Prozent, für die Grundsteuer B 480 Prozent und für die Gewerbesteuer 410 Prozent.

Auch der Finanzhaushalt ist ausgeglichen. Die Gemeinde muss keine neuen Kredite aufnehmen, Investitionen sind aus den Rücklagen möglich. Positiv hob Georg Sagerer, Mitarbeiter der Finanzabteilung der VG Freinsheim, der den Haushalt im Rat präsentierte, hervor, dass auch das Eigenkapital der Gemeinde stetig steige. Geplant hat die Verwaltung der Verbandsgemeinde allerdings weiterhin mit Schlüsselzuweisungen vom Land von je 820.000 Euro für 2026 und 2027: „Ohne die, wäre die Haushaltssituation eine andere“, weiß auch Sagerer.

Arno Krauß (FWG): „Wir leben von der Substanz“

Dem pflichtet Arno Krauß ( FWG) zu: „Der erneut ausgeglichene Haushalt ist nicht alleine unserem Sparwillen zu verdanken, sondern auch dem Aufschub von Großprojekten.“ Beispielhaft nannte der FWG-Fraktionssprecher die energetische Sanierung des Rathauses und die Sanierung der Schulturnhalle. „Wir leben von der Substanz. Die Schlüsselzuweisungen zeigen, dass wir eine bedürftige Gemeinde sind.“

„Natürlich sparen wir, wenn wir nichts umsetzen“, kommentierte Fraktionsvorsitzender Jonas Hilpert (CDU) das Zahlenwerk. Für die geplante Instandsetzung der Bahnhofstraße hofft er auf Unterstützung durch die VG. Für Thomas Scherner (FDP) zeigt der Haushalt, dass die Erweiterung des Gewerbegebietes am Penny dringend nötig sei, um Steuereinnahmen zu generieren. „Mit dem Geld können wir dann anderes angehen“, so seine Einschätzung.

Susanne Fliescher (SPD) sah Licht und Schatten: „Wir schauen, dass wir das Beste für die Bürgerinnen und Bürger erreichen können.“ Jedoch lasse der Rotstift bei den Finanzen kaum Möglichkeiten für freiwillige Leistungen zu.

Kein Geld für die Gemeinde aus Sondervermögen

Ortsbürgermeister Holger Koob monierte, dass aus dem Sondervermögen für die VG Freinsheim, rund 8,8 Millionen Euro, kein Geld direkt an die Ortsgemeinden fließen, obwohl sich die Weisenheimer des VG-Rates vehement dafür eingesetzt hatten: „Gerade für die Erschließung des Gewerbegebietes hätten wir das Geld gut gebrauchen können. Auch Vereine und Gruppen würden wir gerne unterstützen, wir können es aber nicht.“

Geplante Investitionen für den Haushalt 2026/2027 sind Maßnahmen zur Breitbandversorgung, Smartboards und Laptops für die Grundschule, die Sanierung der Laufbahn im Schulhof, Restkosten für die Kita-Erweiterung und die Sicherheitsbeleuchtung in der Sporthalle. Zudem sind jährliche Aufwendungen für den Bauhof und den Kauf von Grundstücken eingeplant, für die Errichtung von PV-Anlagen auf Schule und Bauhof sowie erste Planungskosten für den Ausbau der Bahnhofstraße, deren Ausbau aber nicht vor 2029 beginnt.