Aus den geplanten Mountainbikerouten im Pfälzerwald rund um Bad Dürkheim wird auf absehbare Zeit nichts. Schuld sollen Naturschutzbestimmungen sein. Was steckt dahinter?

Das Ziel jahrelanger Bestrebungen des Forstamts Bad Dürkheim, des Radsport-Teams Pfälzer Land und der Tourismusverantwortlichen im Bad Dürkheimer Rathaus schien greifbar nahe: Zwei Mountainbikerouten durch den Pfälzerwald rund um Leistadt beziehungsweise Grethen, Hausen, Seebach und Hardenburg. Die Mountainbiker würden gerne auch auf schmaleren Waldwegen legal unterwegs sein, die Stadt erhoffte sich, durch solche Routen attraktiv für Mountainbike-Touristen zu werden, Konflikte mit Wanderern zu reduzieren und nicht zuletzt Jugendlichen in Bad Dürkheim einen Wunsch zu erfüllen.

Doch daraus wird nichts – auf absehbare Zeit jedenfalls nicht. „Für den Augenblick ist das so nicht realisierbar“, bestätigte der für den Tourismus zuständige Erste Beigeordnete Claudius Güther (CDU). Grund seien, so Güther im Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus, die hohen Kosten für das vom Bundesnaturschutzgesetz geforderte Gutachten. Das höchste Angebot habe bei 180.000 Euro gelegen, das günstigste im mittleren fünfstelligen Bereich. „Da fehlt mir die Fantasie, wie ich das erklären soll“, so Güther. Hinzu käme, dass es nicht klar sei, ob das Gutachten auch den gewünschten Erfolg bringe und den Weg für die Routen tatsächlich frei mache. Die Expertise sei vielmehr eine Gesprächsgrundlage. „Das alles kostet viel Zeit und Geld.“

Güther: „Stöcke in die Speichen“

Die Mountainbikestrecken sollten vor allem über Wege führen, die bei der Reduzierung des Wanderwegenetzes des Pfälzerwald-Vereins nicht mehr benötigt werden. Da diese Strecken bislang bereits durch Wanderer genutzt wurden, so die Gedankenspiele der Stadtverwaltung, sei eine erneute Verträglichkeitsprüfung mit Blick auf den Naturschutz möglicherweise nicht erforderlich.

Doch da spielte die Kreisverwaltung als Untere Naturschutzbehörde nicht mit. Die Prüfung der Natura-2000-Verträglichkeit sei erforderlich, da von einer erheblichen Nutzungsintensivierung der umgewidmeten Wanderwege auszugehen sei. Zudem sei unklar, ob es für die betroffenen Wege überhaupt jemals schon eine Prüfung gegeben habe.

Güther hebt die guten Gespräche mit dem Kreis hervor. Es sei nicht die Kreisverwaltung gewesen, die dem Projekt „Stöcke in die Speichen“ geworfen habe. Das Problem sei vielmehr ein „Überschutz“, der im Bundesnaturschutzgesetz verankert sei und aufgegeben werden müsse. Das sehe er wie Eberhard Hartelt, Präsident des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz Süd, betont Güther: „Wenn wir es mit dem Naturschutz übertreiben, lösen wir das Problem nicht und erzeugen Widerstand.“ Im vorliegenden Fall sei es nicht um die Einrichtung von Downhill-Strecken, sondern um die simple Umnutzung bestehender Waldwege gegangen, ereifert sich Güther: „Das können Sie niemandem erzählen.“

Das Projekt selbst hat der Beigeordnete noch nicht aufgegeben. Er werde „an jede Tür klopfen“, um die Strecken doch noch anlegen zu können. Auch Marcus Brill, Fachbereichsleiter Kultur und Tourismus, geht davon aus, dass die Strecken zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden können. Das Team Pfälzer Land und das Forstamt seien weiter im Boot und immer auf dem aktuellen Stand.

Das sagen die Radsportler

Wie bewerten die Radsportler die aktuelle Entwicklung? „Aus sportlicher Sicht bedauern wir das sehr“, sagt David Heitel, Vorsitzender des Teams Pfälzer Land. Der Verein setzt sich seit Jahren für die Strecken ein und hat die Stadt Bad Dürkheim bei der Planung unterstützt. „Die Zielgruppe ist da“, betont Heitel den Bedarf, den es aus seiner Sicht für die Strecken gebe. Dieser Bedarf sei in den vergangenen Jahren sogar noch einmal gewachsen. „Das ist kein Themenfeld, das man vernachlässigen sollte“, so der Vorsitzende.

„Gewünscht haben wir uns etwas anderes“, sagt Heitel auf die Frage, ob der Verein nun enttäuscht sei. Die Entscheidung liege bei der Stadt. „Wir tragen das mit“, betont er. Der Austausch sei sehr gut. Sollte die Stadt die Planungen wieder aufnehmen, stehe der Verein bereit. Selbst als Verein die Ausführung zu übernehmen, sei allerdings keine Option. Die Verhältnisse mit Deidesheim zu vergleichen, wo Strecken von einem Verein inklusive Gutachtenfinanzierung geschaffen wurden, sei nicht möglich. „Jeder Standort ist einzeln zu betrachten“, sagt Heitel.

Auch Felix Meermann betont den großen Bedarf, den es für die Strecken gebe. Gerade für Jugendliche seien diese wichtig, sagt der Jugendtrainer beim Team Pfälzer Land. Die Stadt habe aus seiner Sicht einen Auftrag, offizielle Strecken auszuweisen. Die aktuelle Entwicklung mache ihn „sprachlos“. Eigentlich müsse man den Mountainbike-Touristen sagen, sie sollten nicht nach Bad Dürkheim kommen, sagt Meermann bitter. Als Signal sei das schade. Von der Aufbruchstimmung sei aus seiner Sicht nicht mehr viel übrig, sagt Meermann, der sich seit Jahren mit den Strecken beschäftigt. Er sei über die aktuelle Entwicklung auch nicht benachrichtigt worden. Er verweist darauf, dass Strecken in anderen Orten wie Deidesheim umgesetzt werden konnten. „Alles ist möglich anscheinend, aber nicht hier.“